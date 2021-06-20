Путин выразил соболезнования родным умершего журналиста Анатолия Лысенко

Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть журналиста и генерального директора «Общественного телевидения России» Анатолия Лысенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким гендиректора ОТР.

О смерти Лысенко сообщалось ранее в воскресенье, 20 июня. Его заместитель Александр Пономарев подтвердил, что журналист умер после продолжительной болезни.

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице, сразу после его рождения семья переехала в Москву. Начал карьеру на телевидении в качестве старшего редактора в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

Лысенко руководил программой «Взгляд», участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле чудес». С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России».