Россия
 
Последние новости
Гинцбург заявил о способности вакцины «Спутник V» защитить от любого штамма
Путин написал статью к 80-летию с начала Великой Отечественной войны
Россиянам посоветовали покупать валюту
Глава РФПИ назвал способ избежать индийского сценария с помощью вакцинации
Лавров напомнил о трагических результатах шовинизма и русофобии
Невеста потребовала от гостей дорогие подарки на свадьбу и была опозорена в сети
В Белоруссии продлили расследование дела о госперевороте
Олейник обратился к фанатам после третьего подряд поражения в UFC
Американский политик снял БДСМ-видео и возгордился
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин выразил соболезнования родным умершего журналиста Анатолия Лысенко

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть журналиста и генерального директора «Общественного телевидения России» Анатолия Лысенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким гендиректора ОТР.

О смерти Лысенко сообщалось ранее в воскресенье, 20 июня. Его заместитель Александр Пономарев подтвердил, что журналист умер после продолжительной болезни.

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице, сразу после его рождения семья переехала в Москву. Начал карьеру на телевидении в качестве старшего редактора в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

Лысенко руководил программой «Взгляд», участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле чудес». С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умер комментатор бокса Владимир Гендлин
Популярный блогер заразился коронавирусом в 35 лет и умер
Умер легендарный журналист-международник Мэлор Стуруа