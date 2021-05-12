Популярный блогер заразился коронавирусом в 35 лет и умер

Популярный индийский видеоблогер и актер Рахул Вохра (Rahul Vohra) умер от коронавируса вскоре после того, как записал ролик, в котором раскритиковал систему здравоохранения страны. Как сообщает Daily Mail, 35-летний артист после заражения был госпитализирован.

Издание отмечает, что Вохра с начала мая находился в больнице Нью-Дели. В последнем видео блогер обращался к зрителям, держа у лица кислородную маску. «Это сейчас крайне необходимая возможность. Без этого аппарата у пациентов кружится голова и ухудшается состояние», — пояснял автор.

В ролике он также отмечал, что в больнице почти невозможно встретить медиков из-за загруженности. По оценкам Вохры, иногда специалисты подходили к нему или соседними пациентами лишь спустя час после нажатия кнопки вызова.

За день до смерти Вохра написал в Facebook, что готовится умереть. «Я бы жил, если бы получал более достойное лечение», — заявил он, упомянув премьер-министра Индии Нарендру Моди. Многие в комментариях согласились с блогером, посетовав на проблемы в здравоохранении и системе лечении людей.

Ранее в Индии скончался 65-летний журналист Винай Шривастава (Vinay Srivastava). Он тоже умер в больнице, в прямом эфире сообщая о своих попытках добиться госпитализации.

С середины апреля в Индии фиксируют резкий рост случаев заражения коронавирусом. Вследствие нехватки мест в больницах среди людей царит паника и беспокойство из-за невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь. В результате также отмечают рост смертности среди жителей страны.