Популярный ведущий оправдался после призыва не вакцинировать молодых от COVID-19

Популярный американский спортивный ведущий, автор подкаста The Joe Rogan Experience (JRE) Джо Роган (Joe Rogan) оправдался за то, что призывал не вакцинировать молодежь от коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Комик признал, что мог ошибаться, когда говорил о прививках. «Я не являюсь надежным источником информации даже для самого себя. Но по крайней мере я стараюсь быть честным, когда что-либо говорю», — отметил Роган.

«Я не врач, я чертов придурок, я комментатор боев смешанных единоборств и острый на язык стендапер», — заявил он в собственном шоу. Комик пояснил, что в целом не выступает против прививок, и отметил, что понимает плюсы вакцинации от COVID-19 для здоровья человека. Роган подчеркнул, что уверен в безопасности вакцин, а также призвал людей делать прививку.

Ведущий также рассказал, что сам он должен был привиться вакциной от Johnson & Johnson, но процедуру отложили из-за опасений, вызванных сообщениями о тромбах у пациентов, которым вводили этот препарат. По словам Рогана, недавно этот запрет был снят, теперь комик снова намерен сделать прививку.

JRE — популярный англоязычный подкаст. В 2017 и 2018 годах он занял второе место по количеству загрузок среди всех подкастов мира на устройствах Apple. Кроме того, он вошел в топ самых популярных подкастов в приложении Stitcher. У YouTube-канала Рогана, где публикуются видеозаписи подкастов, более пяти миллионов подписчиков. В сентябре 2018 года гостем его шоу стал Илон Маск, употребивший марихуану в прямом эфире. С 2020 года подкаст выходит эксклюзивно на сервисе Spotify, с которым Роган заключил договор на 100 миллионов долларов.