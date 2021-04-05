Умер комментатор бокса Владимир Гендлин

Спортивный комментатор Владимир Гендлин, специализировавшийся на боксе, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщают «Ведомости».

9 марта журналист перенес обширный инфаркт, а через неделю его выписали из больницы. Позже он снова почувствовал себя плохо, сдал тесты на коронавирус, которые показали, что он уже перенес заболевание. Однако у Гендлина начались осложнения в виде пневмонии, он был переведен на аппарат ИВЛ, а в понедельник, 5 апреля, скончался.

Гендлин имел звание мастера спорта по боксу, провел на любительском уровне 51 бой, одержав 50 побед и потерпев одно поражение. После окончания карьеры работал тележурналистом в Волгограде, а также детским тренером по боксу в Кисловодске.

Гендлин комментировал бокс на НТВ и Первом канале. Журналист был дважды удостоен премии ТЭФИ.