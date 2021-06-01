Умер легендарный журналист-международник Мэлор Стуруа

В США на 94-м году жизни умер легендарный советский и российский журналист-международник, политический обозреватель Мэлор Стуруа. Об этом РБК сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Мэлор Стуруа — один из гигантов советской журналистики и публицистики», — добавил Соловьев в комментарии ТАСС.

Сын журналиста Андрей Стуруа сообщил РБК, что его отец скончался в американском Миннеаполисе, его тело должны доставить в Россию, в связи с чем дата прощания и похорон пока неизвестна.

«Когда это получится в условиях пандемии, сложно сказать. Только что пытался договориться, чтобы организовать хотя бы перевозку его праха в Москву», — пояснил сын обозревателя.

Мэлор Стуруа (имя является акронимом из слов Маркс — Энгельс — Ленин — Октябрьская революция) — сын главы Верховного совета Грузинской ССР Георгия Стуруа, окончил МГИМО. Журналистскую карьеру начал в «Известиях», много лет работал собственным корреспондентом издания в Лондоне и Вашингтоне, брал интервью в том числе у президента США Дуайта Эйзенхауэра.

За время журналистской карьеры освещал почти все советско-американские и российско-американские саммиты. После распада СССР Стуруа был научным сотрудником ряда американских университетов, работал политическим обозревателем в «Московском комсомольце».