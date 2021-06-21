72-летняя Вера Вонг раскрыла неприличные просьбы мужчин в сети

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг раскрыла непристойные просьбы мужчин, которые она получает в ответ на откровенные снимки в соцсетях. Интервью публикует журнал Elle.

72-летняя знаменитость регулярно делится с подписчиками фотографиями, на которых демонстрирует подтянутую фигуру. Например, во время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса, модельер снялась в коротких шортах, спортивном топе Palm Springs и черной олимпийке, чтобы прорекламировать заколки для волос собственного бренда.

По словам Вонг, она была шокирована содержанием сообщений, которые начала получать в личные сообщения после публикации описанного снимка. Дизайнер объяснила, что ей пришлось делать фото самостоятельно, поскольку она не могла пригласить съемочную команду из-за введенного локдауна.

«Я живу одна и у меня не было фотографа, визажиста и стилиста, но была коллекция, которую надо было прорекламировать. Мне просто хотелось продать заколки, поэтому я разместила эти кадры, — пояснила дизайнер. — Я надела кроп-топ, потому что в Майами была ужасная жара, но я не ожидала, что получу такой отклик».

В ноябре 2020 года Вера Вонг поделилась секретом сохранения молодости с помощью водки. Дизайнер связывает свою нестареющую внешность со спортивным прошлым: в молодости она была профессиональной фигуристкой, а также ​​танцовщицей в американской балетной школе. Кроме того, главным инструментом поддержания своего внешнего вида Вонг считает полноценный сон. «И, конечно, водка, ведь это так здорово иметь возможность расслабиться с помощью коктейля», — заключила звезда.