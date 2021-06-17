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Украинка с полутораметровыми волосами раскрыла неприличные просьбы мужчин в сети

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Фото: @kateno4eklala

Блогерша и модель, которую прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной в 147 сантиметров, раскрыла непристойные просьбы мужчин, которые она получает в соцсетях. Материал публикует Daily Mail.

Украинка Катерина Демерс, которая на данный момент проживет в Великобритании, рассказала, что решила отращивать волосы десять лет назад, поскольку постоянно сталкивалась с травлей из-за короткой стрижки.

Теперь, по словам девушки, она часто оказывается в центре внимания благодаря полутораметровым волосам. Героиня материала призналась, что часто получает комплименты от незнакомцев. Однако нередко мужчины обращаются к ней с неприличными просьбами в Instagram, где на нее подписаны почти 100 тысяч человек.

Так, например, некоторые пользователи сети просят потрогать или расчесать волосы Демерс за крупные суммы денег. В частности, немецкий бизнесмен захотел перевести женщине 500 тысяч долларов (35,8 миллиона рублей), чтобы побрить ей голову, на что она ответила отказом. «Мужчины часто пишут мне, что мои волосы красиво бы смотрелись на их постели», — пожаловалась украинка.

Помимо этого манекенщица также поделилась секретами ухода за длинными волосами: Демерс моет голову два раза в неделю, используя дорогие косметические средства, после чего сушит без приборов для укладки. Отмечается, что весь процесс занимает у нее около двух часов. Вдобавок блогерша подстригает секущиеся концы каждые полгода.

Ранее в декабре 2019 года жительница Одессы объяснила свою популярность у мужчин двумя метрами волос. Алена Кравченко заявила, что прославилась в сети из-за своих двухметровых волос. Украинка рассказала, что постоянно получает предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира.

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