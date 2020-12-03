Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин

Украинка, которую в сети прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной 180 сантиметров, рассказала о непристойных, по ее мнению, сообщениях от мужчин. Интервью женщины публикует Daily Mail.

Адвокат Алена Ануфриева из Днепра начала отращивать волосы в 12 лет, и к 31 году ее локоны достигли ступней. По словам героини материала, для поддержания красоты ежемесячно ей приходится тратить около 75 фунтов стерлингов (7500 рублей) на шампунь, кондиционер и кокосовое масло.

Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается из-за густоты волос. Раз в несколько месяцев она посещает салон красоты, чтобы слегка подрезать волосы.

Алена пожаловалась на неприличные сообщения мужчин, которые она получает в социальных сетях после публикации своих фото. Например, некоторые подписчики пишут Ануфриевой о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы. По ее словам, она сразу блокирует такие письма.

«Я думаю, что сила женщины в ее волосах, и мои выглядят безумно красиво», — рассуждала Ануфриева о своих почти двухметровых волосах. Украинка добавила, что маленькие девочки часто останавливают ее на улице и просят потрогать волосы, называя ее настоящей Рапунцель.

Ранее в декабре 2019 года жительница Одессы объяснила свою популярность у мужчин двумя метрами волос. Алена Кравченко заявила, что прославилась в сети из-за своих двухметровых волос. Украинка также рассказала, что постоянно получает предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира.