Стало известно о первом преступлении убивавшей бизнесменов банды ветеранов ФСБ

Установлено первое преступление, совершенное ветеранами спецподразделения ФСБ «Альфа» Борисом Чукаевым и Александром Чукановым, а также специалистом по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андреем Воскресенским. О делах банды, убивавшей бизнесменов, стало известно газете «Коммерсантъ».

По данным издания, следователи завершили расследование дела против преступной группы, созданной капитаном Чукаевым, и установили, что первое покушение банда совершила в январе 2001 года. На тот момент ветеран ФСБ Александр Чуканов работал в личной охране банкира Айдара Котюжанского. Между мужчинами произошел конфликт, и Чуканов велел своему подельнику Воскресенскому купить подержанный ВАЗ-2106 и заложить в него бомбу. Машину злоумышленники подогнали к спорткомплексу, в котором находился банкир.

Когда Котюжанский вместе с телохранителем подошел в своему автомобилю, раздался взрыв. Мужчин спасла лишь открытая крышка багажника.

Борис Чукаев, Александр Чуканов и Андрей Воскресенский были задержаны 26 декабря 2019 года. Их обвинили по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») и статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Всего по делу проходят шесть человек, трое из которых пока находятся в статусе свидетелей.

По версии следствия, Чукаев создал преступную группу для незаконного обогащения и привлек в нее соучастников. В 2008 году в Москве на улице Донской они убили бизнесмена и его водителя. В 2012 году сообщники напали на другого состоятельного жителя столицы и нанесли ему телесные повреждения, от которых тот скончался.