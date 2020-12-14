Вырытая в поисках жертв экс-бойцов спецназа «Альфа» яма обернулась судом

Следственные действия на территории земельного участка в подмосковных Химках, где вырыли яму в поисках жертв бывших бойцов спецназа «Альфа», обернулись судом. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в Пресненский суд Москвы обратилась владелица участка в Химках Анна Агаронова: она потребовала признать следственные действия на ее территории незаконными и выплатить ей компенсацию в один миллион рублей. В ноябре 2019 года следователи 20 дней работали с привлечением экскаватора на участке Агароновой.

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Они искали тела жертв банды, состоящей из бывших бойцов спецназа «Альфа». Анна Агаронова является соседкой одного из участников группировки Бориса Чукаева. О том, что тела находятся на участке женщины, следователям стало известного из рапорта одного из оперативников УВД по ЦАО.

Но тела погибших так и не нашли. По словам Агароновой, с Чукаевым она не знакома и их разделяет четырехметровый забор с камерами, а потому спрятать тело на ее территории было невозможно. Хозяйка участка считает, что в результате раскопок на ее территории были повреждены зеленые насаждения, газон и фундамент хозяйственных построек.

Кроме того, работы велись с перерывами, и хотя на каждое их возобновление следователи должны были получать новое судебное разрешение, они этого не делали. Агаронова считает, что таким образом были нарушены ее конституционные права.

Ветераны спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрей Воскресенский, которые обвиняются в похищениях и убийствах бизнесменов, были задержаны 26 декабря 2019 года. Всего по делу проходят шесть человек, трое из которых пока находятся в статусе свидетелей.

По версии следствия, более десяти лет назад один из обвиняемых создал преступную группу с целью незаконного обогащения и привлек в нее соучастников. Первое преступление бандиты совершили в 2008 году в Москве на улице Донской: они убили бизнесмена и его водителя. В 2012 году сообщники напали на другого состоятельного жителя столицы и нанесли ему телесные повреждения, от которых тот скончался.