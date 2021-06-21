Двойные усы стали трендом у мужчин

Двойные усы стали новым модным трендом среди мужчин в сети в 2021 году. На флешмоб, запущенный на портале Reddit, обратили внимание в Lad Bible.

По информации издания, в июне мужчины начали массово отращивать усы и бороду, после чего сбривать последнюю таким образом, чтобы под нижней губой на подбородке осталась растительность в виде дополнительных усов. При этом форма «нижних» и «верхних» усов должна быть одинаковой.

На размещенных в сети фотографиях пользователи продемонстрировали свои варианты описанного метода бритья. Некоторые из них показали двойные усы, все четыре кончика которых закручены в кольца. В то же время другие отрастили длинную густую бороду, разделили ее пополам и с помощью средств для фиксации волос уложили по форме усов.

В марте 2019 года индийцы начали массово копировать усы своего соотечественника, пилота Абхинандана Вартамана (Abhinandan Varthaman), вернувшегося из пакистанского плена. Летчика провозгласили национальным героем после того, как он съел секретные документы, чтобы они не попали в руки захватчиков. Отличительная черта внешности Вартамана — густые усы, переходящие в бороду на скулах. По всей стране индийцы начали брить бороду и усы в его стиле и публиковать селфи в социальных сетях.