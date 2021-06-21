Раскрыто тайное значение украшения Кейт Миддлтон

Журналисты раскрыли тайное значение нового драгоценного украшения Герцогини Кембриджской Кэтрин. Соответствующий материал публикует Page Six.

39-летняя Кейт Миддлтон снялась в видеоролике, посвященном запуску Королевского центра развития детей дошкольного возраста (Centre for Early Childhood). На кадрах она появилась в белой блузке и золотистой подвеске с медальоном.

По информации издания, выполненный на заказ аксессуар бренда Daniella Draper стоимостью 1400 долларов (102 тысячи рублей) посвящен детям герцогини. На медальоне выгравированы инициалы семилетнего принца Джорджа, шестилетней принцессы Шарлотты и трехлетнего принца Луи.

Помимо инициалов, ожерелье из желтого золота девяти карат украшено тремя маленькими бриллиантами, которые, по описанию бренда, «придают своему владельцу силу, а также одновременно символизируют свет, приверженность и чистоту».

В апреле принца Уильяма заподозрили в покупке подарка жене почти за миллион рублей. 38-летняя Миддлтон приняла участие в фотосессии вместе с супругом принцем Уильямом в честь десятой годовщины их свадьбы. Герцогиню засняли в драгоценном кольце и бриллиантовой подвеске в форме «английской маргаритки» бренда Asprey.