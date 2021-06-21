В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей

Литовский журналист Йонас Милюковас высмеял участников «Марша в защиту семьи». Его статья опубликована на портале DELFI.

Публицист обвинил их в «нагнетании истерии и нетерпимости, отключающей мозги». По его мнению, вышедшие на марш выступают против ратификации Литвой Стамбульской конвенции, которая призвана защитить женщин от домашнего и сексуального насилия.

Он обвинил участников мероприятия в поддержке изнасилований и домостроя, а также в том, что они увлекаются «просмотром телепрограмм восточных соседей, где гомофобные настроения расцветают пышным цветом».

По словам Милюковаса, противники конвенции ухватились за «гомофобную соломинку» в виде пункта о принятии «нестереотипных гендерных ролей», который фигурирует в документе. Журналист призвал цивилизованных людей не обращать внимания на участников марша и их позицию.

Ранее в Литве немецкие солдаты из миссии НАТО устроили неонацистскую вечеринку. В ходе нее военные изнасиловали сослуживца, а также исполнили экстремистские и антисемитские песни.

В мае литовский Сейм проголосовал против законопроекта о нейтральном партнерстве. Он предусматривал легализацию однополых браков в стране.