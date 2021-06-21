«Родившая десять детей за один раз» женщина попала в психиатрическую больницу

Жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле (Gosiame Sithole), которая ранее утверждала, что родила десять детей за один раз, попала в психиатрическую больницу. Согласно сообщению издания Daily Mail, адвокат женщины уверена, что ее подзащитную удерживают в больнице насильно.

8 июня 2021 года появилась новость о том, Ситхоле родила семерых мальчиков и трех девочек. Однако, по словам отца детей Тебохо Цотеци (Tebogo Tsotetsi), с момента отъезда Ситхоле в роддом он ни разу не видел ни ее, ни новорожденных. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения десятерых детей за один раз.

После заявления Цотеци о том, что Ситхоле врет о существовании десятерых детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника. Сотрудники полиции доставили женщину в психиатрическую больницу Йоханнесбурга для проведения обследования.

Адвокат Ситхоле сообщила, что ее подзащитную удерживают против воли и она собирается добиваться ее освобождения через суд. По словам подзащитной, персонал больницы плохо с ней обращается: на нее кричали и даже надели наручники.

Ранее Ситхоле обвинила Цотеци в попытке разбогатеть на истории с рождением десятерых детей одновременно. Женщина также обрушилась на него за то, что он сказал, что не верит в существование новорожденных. «Я буду продолжать держать в тайне местонахождение детей. Никто не заставит меня рассказать, где они»,— заявила она.