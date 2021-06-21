Украина анонсировала зону свободной торговли с Турцией

Украина и Турция находятся в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. С таким анонсом выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам дипломатического форума в Анталии, пишет «Укринформ».

«Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки», — объяснил дипломат. По его словам, это самый трудный шаг для Украины и Турции при создании зоны свободной торговли.

Кулеба подчеркнул, что «политическая воля есть со стороны обеих стран» и назвал заключение соглашения неизбежным. При этом он отметил, что государства должны соблюсти баланс интересов, для чего их экспертам необходимо достичь согласия. Министр также заверил, что подписание договора компенсирует странам все взаимные уступки.

Ранее Кулеба заявил, что турецкие беспилотники, приобретенные Украиной в 2019 году, необходимы стране для «сдерживания» России. По его словам, Киев будет использовать дроны во всех регионах, чтобы «защитить себя» в случае полномасштабной войны с Москвой.

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, Кулеба также рассказал о роли Украины и Турции в Черном море. По его мнению, регион полон угроз из-за российской «оккупации» Крыма. Он назвал Украину и Турцию двумя географически стабилизирующими силами в Черном море и положительно оценил сотрудничество между государствами по всем направлениям.