Стилист раскрыл способ создания новой любимой прически знаменитостей

Эксперт назвал новую любимую прическу моделей и голливудских звезд и раскрыл способ ее создания. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет об укладке с эффектом мокрых волос. Отмечается, что такая прическа стала особенно популярной за последние несколько лет. На подиумах и красных ковровых дорожках с упомянутой укладкой неоднократно появлялись супермодели Белла Хадид, Кайя Гербер, Кендалл Дженнер, а также актрисы Марго Робби и Кэти Холмс.

Звездный стилист Том Смит (Tom Smith) объяснил, что создать эффект мокрых волос легко — для этого необходимо знать несколько приемов. Сперва специалист посоветовал использовать кондиционер или увлажняющую маску, чтобы волосы пропитались ими и хорошо фиксировались.

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Далее следует придать желаемую структуру волосам: сделать ровный пробор посередине или аккуратно заправить пряди за уши. Затем он рекомендовал использовать зубную щетку: с ее помощью можно задать волосам нужное направление и сгладить торчащие кончики. В случае, если волосы непослушные, специалист посоветовал ненадолго надеть шелковый платок или повязку на голову, чтобы зафиксировать пряди.

Кроме того, стилист отметил, что такая прическа «может стать спасением, когда у вас нет времени, чтобы как следует вымыть и уложить волосы». Он посоветовал обильно нанести масло с приятным запахом от корней до кончиков волос, тщательно их расчесать, а затем зафиксировать их на затылке с помощью геля.

В мае прическа из 70-х вновь вернулась в моду благодаря знаменитостям. Речь идет о многослойной стрижке-шэгги, что в переводе с английского означает лохматый. Например, с такой прической выходили в свет певицы Холзи, Селена Гомес и Майли Сайрус.