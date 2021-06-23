На одной из крупнейших электростанций в Белоруссии произошел пожар

В Белоруссии произошел пожар на Лукомльской ГРЭС в Витебской области, сообщает ТАСС. Это одна из крупнейших электростанций в стране — она генерирует около трети электроэнергии в республике.

«Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей​​​. Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 киловольт. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении министерства в его официальном Telegram -канале.

Предварительной причиной пожара в ведомстве называют повреждение измерительного трансформатора.

«Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки», — сообщила пресс-служба ведомства в среду.

В настоящее время пожар на Лукомльской ГРЭС ликвидирован, сообщает МЧС Белоруссии в Twitter. Частично восстановлено энергоснабжение пострадавших населенных пунктов.