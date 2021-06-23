Пожар на одной из крупнейших электростанций в Белоруссии сняли на видео

Пожар в Витебской области на Лукомльской ГРЭС, которая является одной крупнейших электростанций в Белоруссии, сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Tut.by».

На кадрах, снятых очевидцами, видно два очага возгорания, от которых поднимаются столбы дыма. Из-за пожара нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей​​​.

Как сообщает МЧС Белоруссии на своей странице в Twitter, пожар на Лукомльской ГРЭС ликвидирован, пострадавших нет. В Минэнерго сообщили, что электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей восстановлено.

Ранее 23 июня сообщалось, что в Белоруссии на Лукомльской ГРЭС в Витебской области произошел пожар.

Ранее в июне пожар, вспыхнувший после взрыва на газопроводе в столице самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), попал на видео. После возгорания без газоснабжения остались более 40 объектов.