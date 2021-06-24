В сети высмеяли необычный дизайн купальника и сравнили его с нарядом Бората

Необычный дизайн купального костюма популярного онлайн-бренда Shein сравнили с нарядом персонажа фильма «Борат». На соответствующую публикацию в Twitter обратили внимание на портале Tyla.

Журналистка Аланна Окун (Alanna Okun) разместила на своей странице фото боди красного цвета с длинными рукавами, V-образным вырезом и высокими разрезами на бедрах, доходящими до груди. Стоимость модели, согласно скриншоту, составляет 11 долларов (800 рублей). «Каким должно быть мое тело, чтобы я смогла надеть это?» — подписала она твит, который стал вирусным и набрал больше 40 тысяч лайков.

Чересчур откровенный дизайн вещи стал объектом шуток в сети. Пользователи высмеяли боди и сравнили его с купальником менкини, который впервые надел британский комик Саша Барон Коэн, известный по роли комедийного персонажа из упомянутой кинокартины. «Не могу перестать смеяться», «Это купальник Бората для девушек!», «Этот костюм похож на рогатку», «Это наказание для наших бедер», «Борат бы одобрил», — высказывались они в комментариях.

В марте чересчур откровенное бикини модного бренда Fashion Nova вызвало недоумение у покупателей. Речь идет о бикини модели Private Jets And Beaches Ribbed на тонких бретелях, топ которого выполнен в виде треугольников. «Купальник должен прикрывать гениталии», — недоумевали подписчики бренда.