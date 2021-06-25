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Аргентине дали шанс избежать юбилейного краха

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Фото: Наталья Писаренко / AP

Благодаря соглашению с Парижским клубом кредиторов отложить выплату двух миллиардов долларов до 2022 года Аргентина выиграла время в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) по огромному внешнему долгу. Как передает Reuters, отсрочка платежа дает шанс стране избежать десятого, юбилейного краха экономики, каким мог бы стать дефолт (отказ от выплат) по государственным обязательствам.

В рамках этой сделки Аргентина должна выплатить странам-кредиторам 430 миллионов долларов до марта 2022 года и договориться с МВФ о рефинансировании долга в 45 миллиардов долларов.

Аргентинские трейдеры считают соглашение выгодным, поскольку отсрочка выплаты Парижскому клубу и переговоров с МВФ поможет избежать потрясений во время выборов в местный парламент 14 ноября. Однако к этому сроку придется выплатить МВФ 2,6 миллиарда долларов – именно на таких условиях организация одобряет эту сделку.

Аналитик из Amherst Pierpont Сиобан Морден заявил, что «риск срыва сделки с МВФ теперь почти равен нулю», даже несмотря на обязательство Буэнос-Айреса вернуть 8,5 миллиардов долларов до начала следующего года.

Первоначально планировалось, что Аргентина договорится с МВФ о рефинансировании долга в начале этого года, но переговоры сорвали начало пандемии коронавируса и напряженность внутри правящей коалиции по поводу сроков заключения сделки.

По мнению некоторых аналитиков, даже после достижения договоренностей с МВФ у Аргентины останется масса проблем, учитывая рост уровня бедности, гиперинфляцию и контроль за движением капитала.

Аргентина борется с кризисом внешней задолженности с 2019 года, когда резкий обвал рынка спровоцировал отток резервов и резкое падения курса песо. В прошлом году страна объявила девятый в своей истории дефолт, когда не смогла выплатить долг в 500 миллионов долларов по внешним облигациям. Спустя время удалось договориться о реструктуризации на более 100 миллиардов долларов, но это сказалось на отношениях с кредиторами.

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