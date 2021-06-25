Умерла актриса Ольга Барнет

Народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет скончалась в возрасте 69 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению пресс-службы театра, актриса ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Публичного прощания, согласно желанию Барнет, организовано не будет.

Барнет поступила в труппу МХТ имени Чехова в 1972 году после окончания Театрального училища имени Щукина. За почти полвека в качестве одной из ведущих актрис она сыграла десятки ролей в различных спектаклях. Помимо этого, артистка играла в театре Олега Табакова и снялась во многих фильмах, в том числе исполнила роль матери главного героя в «Солярисе» Андрея Тарковского.