Российский «Союз» вывел на орбиту спутник для Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник нового поколения для Минобороны России. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, ракета стартовала в 22:50 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск носителя и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме.

Уточняется, что данный старт «Союза» с космодрома Плесецк стал вторым в нынешнем году. Предыдущий пуск ракеты был 2 февраля.