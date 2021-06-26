Спутник ВВС США размером с футбольное поле завершил работу

Экспериментальный спутник Demonstration and Science Experiments (DSX) Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США, который по своим размерам сопоставим с футбольным полем, завершил свою работу, сообщает C4ISRNet.

Издание напоминает, что работы над космическим аппаратом, запущенным в 2019 году, начались еще в 2003-м. Спутник находился на средней околоземной орбите, испытывая влияние радиационного пояса Земли. В ВВС предполагали, что космический аппарат прослужит год, однако его состояние позволило продлить работу на такое же время.

Основной целью миссий DSX называется сбор экспериментальных данных о радиации в околоземном космическом пространстве, что помогло бы ВВС США разработать под соответствующие условия крупный космический аппарат.

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C4ISRNet сообщает, что длина одной выдвижной антенны прекратившего работу спутника составляла 80 метров, другой — 16.

Издание не уточняет, каким образом была завершена эксплуатация DSX.

В апреле прошлого года компания Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту. Проведенные операции позволили 30 коммерческим и государственным заказчикам начать работу с телекоммуникационным спутником. Оператор надеется, что Intelsat 901 проработает еще пять лет.