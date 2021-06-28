Женщины разделись в садах и запустили тренд

Женщины начали массово фотографироваться обнаженными в саду и запустили новый тренд. Об этом сообщает The Sun.

Героини материала начали публиковать снимки своих голых тел после того, как британская телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) сфотографировалась без одежды в поддержку благотворительной организации StrongMen с хештегом #BareYourself («Обнажись»). Акция направлена на помощь мужчинам, ставшим вдовцами и имеющим проблемы с психическим здоровьем.

Так, например, 39-летняя мать двоих детей Нина Дэвис (Nina Davies) снялась голой рядом с цветочным кустом, прикрывающим ее грудь и гениталии. Женщина объяснила, что она много времени проводит в саду и любит загорать в бикини во время работы с растениями. «Раньше я занималась садоводством в купальнике, а теперь и вовсе хожу без него», — сказала Дэвис.

58-летняя жительница Англии Кэзз Бейли (Cazz Bailey), в свою очередь, сфотографировалась обнаженной, прикрыв тело обломком дерева. По ее словам, она работает в саду без одежды с 1991 года. Женщина объяснила, что не стыдится тела, данного ей природой. «Быть голым — это естественно и нормально», — подчеркнула Бейли.

41-летняя библиотекарь Джилл Бакстер (Gill Baxter) сделала фото возле горшков с цветами, прикрыв свою грудь садовыми фигурами в форме розовых фламинго. Героиня материала перестала носить одежду во время работы в саду с тех пор, как распался ее брак. «Мой муж ушел от меня через два месяца после того, как мы купили дом и сад. После этого я начала ходить в тренажерный зал, чтобы оставаться позитивной. Я почувствовала уверенность в себе и стала чаще ходить голой. Это помогает мне переосмыслить себя в свои 40 лет», — поделилась женщина.

В апреле 2020 года популярные блогерши в изоляции укутали голые тела в одеяла и запустили тренд. В Instagram начали появляться снимки, на которых голые девушки укутаны в самодельные «платья» из пледов и одеял. Чтобы конструкция держалась на теле, участницы флешмоба закрепляли ткань на талии с помощью поясов.