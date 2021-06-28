Учительнице музыки дали срок за надругательство над гимном

В Минске суд приговорил учительницу музыки к одному году ограничения свободы за надругательство над гимном страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Обвиняемой стала женщина 1995 года рождения. Как следует из материалов дела, она изменила оригинальный текст официальной песни, после чего опубликовала «новый» в соцсети, чтобы «продемонстрировать другим гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам». Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год.

Ранее в Белоруссии обиделись на замену гимна хитом «Песняров» во время хоккейного турнира. Организаторы MECA Hockey Games перед матчем между сборными Норвегии и Белоруссии вместо гимна Белоруссии включили народную белорусскую песню «Косив Ясь конюшину». Норвежские болельщики слушали мелодию стоя, подумав, что это и есть гимн Белоруссии.