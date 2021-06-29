Семья умершего от коронавируса миллиардера не смогла получить доступ к его телу

Семья миллионера Олега Бурлакова, который умер от коронавируса, не может получить доступ к его телу. Родственники сообщили Forbes, что это связано с действиями его сестры Веры Казаковой.

Представители семьи утверждают, что дочь Веры Светлана Казакова вместе с неустановленными лицами забрала паспорт Бурлакова для того, чтобы получить документы, необходимые для похорон, и само тело. В результате тело переместили в другой морг, хотя по закону его должны выдавать родственникам не позднее чем за три дня.

В свою очередь представитель Веры Казаковой утверждает, что тело представители супруги Бурлакова забрали сами. С этого момента ни сестра миллиардера, ни ее дочь не знают, где находится тело.

О смерти миллиардера от коронавируса стало известно в конце июня. Позднее его семья захотела провести независимую международную экспертизу обстоятельств его смерти.

Олег Бурлаков занимал 166-е место в списке богатейших людей России по данным на 2021 год. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов (46,9 миллиарда рублей). Среди активов предпринимателя, помимо доли в «Стройлесбанке», значились лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс».