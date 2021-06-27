Семья умершего миллиардера из списка Forbes захотела провести экспертизу

Семья российского миллиардера и совладельца «Стройлесбанка» Олега Бурлакова, умершего от коронавируса на 72-м году жизни, захотела провести независимую международную экспертизу обстоятельств его смерти. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление семьи.

Члены семьи Бурлакова подтвердили его смерть и сообщили о намерении провести экспертизу.

«Как только семье стало известно, что Олег заболел, они моментально запросили информацию, но она им не была своевременно предоставлена», — отмечается в тексте заявления. Как разъяснил представитель семьи миллиардера, его жена и дочери постоянно запрашивали информацию, узнав, что он болен. По его словам, они были шокированы тем, что узнали о смерти Бурлакова от его юристов.

По данным издания, бракоразводный процесс Бурлакова и его супруги тянулся в Монако несколько лет. В июле 2020-го Людмила Бурлакова подала в суд на мужа, подробности иска не приводились. Представитель женщины утверждал, что в ее отношении были совершены многочисленные противоправные действия.

Ранее 26 июня представители семьи сообщили, что Олег Бурлаков умер 21 июня в Москве. Однако его близкий знакомый сообщил, что Бурлаков умер в Монако 23 июня.

Олег Бурлаков занимал 166-е место в списке богатейших людей России, по данным на 2021 год. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов (46,9 миллиарда рублей). Среди активов предпринимателя, помимо доли в «Стройлесбанке», значились лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». В распоряжении Бурлакова находилась 106-метровая яхта Black Pearl («Черная жемчужина»), которая была признана лучшим люксовым парусным судном по версии The World's Superyacht Awards. В ноябре 2018 года миллиардер пережил покушение. Неизвестный пытался расстрелять его автомобиль, однако ни один выстрел не достиг своей цели.