Названа самая выгодная франшиза в России

Сеть автосервисов Fit Service в рейтинге Forbes названа самой выгодной франшизой на российском рынке. Чтобы стать партнером, нужен опыт ведения бизнеса и около пяти миллионов рублей стартовых инвестиций.

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Среди франшиз с инвестициями в открытие точки от пяти миллионов рублей в топ-3 также попали 2GIS и сеть детских садов Sun School. Вторую группу (инвестиции в открытие составляют 1-5 миллионов рублей) возглавляет школа скорочтения IQ007, далее идет агентство недвижимости «Этажи» и сеть языковых центров «Полиглотики».

Самые выгодные франшизы до одного миллиона рублей — кибершкола KIBERone, футбольная школа «Чемпионика» и кафе-мороженые Gelateria Plombir. Оценивались франшизы по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, ROI (показатель возврата инвестиций), сроку окупаемости, рентабельности и доле мультионеров (франчайзи, владеющих двумя и более точками). Всего в рейтинг попали 30 компаний.

Ранее сообщалось, что самой прибыльной российской компаний по итогам 2020 года Forbes назвал «Сургутнефтегаз». Компания сместила с этой позиции «Газпром», который был лидером в 2019 году. Второе место занял «Норильский никель», также в тройке лидеров оказалась «Роснефть».