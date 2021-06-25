Бывший стоматолог стал долларовым миллиардером

Основатель и главный директор корейского фин-тех стартапа Viva Republica, а также стоматолог по образованию, Сын-гун Ли стал долларовым миллиардером. По оценкам Forbes (https://www.forbes.com/sites/johnkang/2021/06/25/former-dentist-becomes-a-billionaire-after-funding-round-boosts-his-korean-fintech-startup/?sh=1cfb747d4aaf), его доля в фирме стоит более миллиарда долларов.

Компания-разработчик платежного приложения Toss 23 июня привлекла на раунде финансирования 410 миллионов долларов (почти 30 миллиардов рублей) и была оценена в 7,4 миллиарда долларов (более 535 миллиардов рублей). Среди ее инвесторов нью-йоркская Alkeon Capital Management и Altos Ventures из Кремниевой долины. Ранее корейский стартап финансировали PayPal, Сингапурский фонд благосостояния GIC и венчурная компания Kleiner Perkins.

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По расчетам Forbes, Сын-гун Ли принадлежит чуть менее 18 процентов Viva Rebublica стоимостью 1,2 миллиардов долларов (почти 87 миллиардов рублей). Это делает его одним из немногих самостоятельно заработавших миллиардеров в Южной Корее, где традиционно экономику держат принадлежащие семейным династиям конгломераты вроде LG Group и Hyundai.

До того как податься в айти-сферу, Сын-гун Ли работал стоматологом в клинике при компании Samsung. Идея создать свое платежное приложение ему пришла после неудачной попытки перевести средства, что подтолкнуло к созданию в 2013 году стартапа Viva Republica. Спустя два года корейская компания запустила приложение Toss, через которое теперь можно не только переводить деньги, но и брать ссуды, оценивать кредитоспособность и инвестировать в акции. «Toss – это то, какими должны быть финансовые операции», - признался Ли в интервью Forbes 2017 года.

На официальном сайте Toss говорится, что на данный момент сервисом пользуется более 18 миллионов человек – почти половина населения Южной Кореи. Viva Republica сообщила, что выручка компании за 2020 утроилась по сравнению с прошлым годом и достигла 390 миллиардов вон (около 24 миллиардов рублей), а убытки сократились со 115 миллиардов вон до 72,5 миллиардов вон.