Девушка бросила работу в офисе и разбогатела за сутки

Жительница Австралии бросила работу в коммуникационном агентстве, начала делать украшения и разбогатела за сутки. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

По словам 28-летней Саманты Роуз (Samantha Rose), она давно мечтала оставить офисную работу и открыть собственный бизнес. «В один момент я поняла, что все украшения, изготавливаемые популярными брендами, имеют практически одинаковый дизайн. Необычные аксессуары можно было встретить только в дешевых магазинах, но они, как правило, ужасного качества и окрашивают кожу в зеленый цвет», — объяснила австралийка.

По этой причине Роуз решила научиться делать украшения самостоятельно и вскоре открыла собственный бренд Rapunzille, в ассортимент которого входят изделия из низкокаратного золота и серебра 925 пробы с полудрагоценными камнями. «Я делаю изысканные украшения по доступной цене, которые подходят для чувствительной кожи и не тускнеют при контакте с водой», — заверила девушка.

Австралийка подчеркнула, что сумела заработать почти семь тысяч долларов (506 тысяч рублей) за сутки после того, как опубликовала рекламный ролик марки в TikTok. На данный момент месячная прибыль Роуз составляет около 12 тысяч долларов (867 тысяч рублей). Отмечается, что цена ее изделий варьируется от 35 долларов (2500 рублей) до 179 долларов (13 тысяч рублей).

В интервью изданию Роуз также дала несколько советов начинающим предпринимателям. В первую очередь она порекомендовала читателям издания изучить интересующую их сферу бизнеса и все нюансы, которые могут стать препятствием на пути к их цели. «Помимо этого, убедитесь, что у вас есть какие-то сбережения, на которые вы будете жить, если решите бросить работу, потому что бизнес развивается очень медленно», — заключила Роуз.

Ранее в июне сестры запустили бренд косметики и заработали десятки миллионов рублей за год. 34-летняя Меган Поттер (Megan Potter) и 37-летняя Аманда Хотин (Amanda Hawtin) основали компанию Megan Potter Cosmetics в апреле 2018 года. Сестры решили создавать уходовую и декоративную косметику, подходящую для чувствительной кожи и состоящую из натуральных ингредиентов. В первый год продаж они заработали 480 тысяч долларов (35 миллионов рублей).