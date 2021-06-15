Умер первый биржевой миллионер Китая

Первый в Китае миллионер, сделавший состояние на биржевой торговле ценными бумагами, Ян Хуайдин умер на 71-м году жизни в ночь на 14 июня, сообщает Associated Press.

О случившемся журналистам сообщили родственники Хуайдина, причина его смерти не уточняется. Китайский трейдер, известный как «первый акционер Китая» и «миллионер Ян», разбогател, с 1980-х годов торгуя на зарождающихся финансовых рынках страны.

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Хуайдин родился в 1950 году, в молодости работал на шанхайском заводе ферросплавов. В 1988 году уволился с предприятия и вложил свои сбережения — около 20 тысяч юаней (на тот момент 5,4 тысячи долларов) — в покупку и продажу гособлигаций в период экономических реформ Коммунистической партии. Свой первый миллион Ян заработал в том же году, а прославился на всю страну после просьбы к полицейским обеспечить ему охрану во время переезда из одной провинции в другую с коробкой, набитой деньгами и облигациями. Миллионер стал первым человеком в Китае, который нанял частного юриста. Данные о финансовом состоянии знаменитого китайского трейдера на момент смерти не обнаружены.

В конце мая внезапно умер другой богатый китаец Цзо Хуэй, который стал долларовым миллиардером на торговле недвижимостью с начала 2000-х. В 2018 Цзо запустил крупнейшую в Китае платформу для сделок с жильем Beike, став одним из самых влиятельных бизнесменов страны.