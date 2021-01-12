В США умер «кошелек Трампа»

В США на 88-м году жизни умер миллиардер, владелец казино в Лас-Вегасе и Макао Шелдон Адельсон, которого называли «кошельком [действующего президента Дональда] Трампа», говорится в сообщении его компании Las Vegas Sands.

Причиной смерти стали осложнения лимфомы, которой страдал Адельсон. Вдова миллиардера так же рассказала о «продолжительной болезни», которой страдал муж. Ожидается, что он будет похоронен на родине супруги, в Израиле.

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Состояние Адельсона оценивается в 35 миллиардов долларов. Его главный актив — компания Las Vegas Sands, владеющая казино в американском Лас-Вегасе и специальном административном районе Китая Макао.

Также Адельсон был известен своей поддержкой Республиканской партии и персонально Трампа, которого он щедро спонсировал. В 2020 году бизнесмен потратил на поддержку партии 430 миллионов долларов, на поддержку президента США — 50 миллионов.