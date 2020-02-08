Сотни людей заразились вирусом после посещения казино в США

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после того, как посетили казино в американском городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана, США. Об этом сообщил местный телеканал WVUE.

По информации телеканала, речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке норовируса в казино L'Auberge. Руководитель минздрава штата Лейси Кавано заявила, что вирус очень заразен. «На данный момент не имеет значения, как это началось», — отметила она, указав, что инфекция начала передаваться внутри общества.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую иногда называют кишечным или желудочным гриппом. Инфекцией можно заразиться во время употребления пищи, приема жидкости, а также через предметы обихода, посуду, немытые руки.

Ранее власти Макао решили приостановить работу всех казино из-за угрозы распространения коронавируса, обнаруженного в Китае. До этого котировки акций крупнейших казино и игорных заведений Макао обрушились на фоне распространения инфекции. Поскольку основу экономики региона составляет игорный бизнес, его часто называют «азиатским Лас-Вегасом».

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