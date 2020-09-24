Производитель воды стал самым богатым китайцем

Основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком Китая. Об этом пишет Bloomberg.

Состояние Шаньшаня, который также является основателем Beijing Wantai Biological Pharmacy (производство вакцин), утроилось за год и выросло до 58,7 миллиарда долларов. Это на два миллиарда долларов больше, чем у основателя Alibaba Джека Ма. Шаньшань стал также вторым богатейшим жителем Азии после индийского магната Мукеша Амбани (его капитал оценивается в 85 миллиардов долларов) и 17-м в мире.

В начале сентября Nongfu Spring провела IPO на Гонконгской фондовой бирже и вошла в тройку самых богатых компаний в Китае. Акции фирмы взлетели в цене более чем в 14 раз с момента получения листинга в Шанхае. Шаньшань известен в деловых кругах Китая как «одинокий волк», потому что не вмешивается в политику и не состоит в крупных бизнес-объединениях.

Nongfu Spring основана в 1996 году в провинции Чжецзян, где находится озеро Цяньдаоху — один из крупнейших источников чистой пресной воды в стране. Кроме воды, компания занимается производством напитков на основе чая и соков, а также торгует молотым кофе.