Безработный китаец стал самым богатым в стране

Основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма снова возглавил список богатейших жителей Китая, пишет Forbes. Последние семь месяцев лидерство принадлежало основателю телекоммуникационного холдинга Tencent Ма Хуантэну.

В свежем рейтинге богатейших китайцев состояние Джека Ма оценивается в 38,2 миллиарда долларов. Это на 3,6 миллиарда больше, чем год назад.

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С марта первую строчку в рейтинге богатейших китайцев занимал основатель Tencent Ма Хуантэн, состояние которого оценивалось в 38,8 миллиарда долларов. Однако с тех пор оно уменьшилось — до 36 миллиардов, что позволило Джеку Ма вновь обойти его.

В глобальном рейтинге Bloomberg Billionaires Index Джек Ма занимает 19 место (по этой версии, его состояние равняется 42,6 миллиарда долларов), Ма Хуантэн, также известный как Пони Ма — 25-е с 34,5 миллиарда.

В сентябре Джек Ма объвил об уходе в отставку с поста главы совета директоров Alibaba, о чем предупреждал за год до этого. При этом он сохранил за собой место в совете.

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