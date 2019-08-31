Илон Маск и Джек Ма испугались глобального демографического коллапса

Глава компании Tesla Илон Маск и основатель Alibaba Джек Ма считают, что главной проблемой человечества в будущем станет «демографический коллапс». Об этом они рассказали на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, сообщает CNBC.

«Большинство людей думают, что на планете слишком много людей, но я считаю, что это устаревший взгляд. […] Самая большая проблема, с которой столкнется человечество в ближайшие 20 лет, — это демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что имею в виду именно демографический коллапс, а не взрыв», — сказал Маск.

Он также посчитал недальновидным возлагать надежды справиться с недостатком людей с помощью иммиграции, потому что, по его словам, людям попросту неоткуда взяться.

В свою очередь Джек Ма заявил, что «абсолютно согласен» с прогнозами Маска. Он также считает, что темп сокращения населения планеты будет только расти, и что здесь уместно употреблять слово «коллапс».

«Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может показаться большой цифрой, но в следующие 20 лет у Китая в этой сфере могут начаться очень большие проблемы», — посетовал он.

В июне свой доклад о численности населения Земли в будущем представила Организация объединенных наций (ООН). В нем прогнозируется, что к середине XXI века население планеты вырастет до 9,7 миллиарда человек. К концу столетия рост станет более умеренным: на Земле будут проживать около 11 миллиардов человек. При этом, уже в 2027 году Китай уступит первое место по числу жителей Индии.

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