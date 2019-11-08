Самый богатый китаец в мире восхитился Украиной

Основатель Alibaba Джек Ма рассказал о своем давнем увлечении Украиной и большом потенциале для развития страны. Об этом он сообщил во время Киевского международного экономического форума, передает «Интерфакс».

По словам Ма, среди достоинств Украины значатся, в частности, красивые женщины, а также плодородные земли и открытые люди, которые готовы к изменениям. Бизнесмен добавил, что отношения Украины и Китая должны активно развиваться. «Три вещи, которые Украине следовало бы развивать: интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи», — заключил Ма, добавив к списку предпринимательство.

В сентябре Джек Ма объявил об уходе в отставку с поста главы совета директоров Alibaba. Несмотря на это, он, по версии Forbes, остается самым богатым жителем Китая. Его состояние оценивается в 38,2 миллиарда долларов. Это на 3,6 миллиарда больше, чем год назад.

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