Глава производящей воду компании ненадолго стал самым богатым китайцем

Основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань ненадолго стал самым богатым человеком Китая. Глава компании обогнал председателя совета директоров Tencent Ма Хуатенга и основателя Alibaba Джека Ма, сообщает CNBC.

Во вторник, 8 сентября, Nongfu Spring вышла на IPO. На пике роста акций состояние предпринимателя оценивалось в 59 миллиардов долларов. Для сравнения, у Ма Хуатенга порядка 57 миллиардов долларов, а у Джека Ма — 51 миллиард. В целом первое публичное размещение акций Nongfu Spring называют одним из самых успешных за всю историю Гонгонской биржи: в первый день торгов акции компании выросли на 85 процентов, в общей сложности выход на IPO принес фирме около 1,1 миллиарда долларов.

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На период закрытия торгов одна акция фирмы стоила 33,10 гонконгских доллара (примерно 4,3 американских), но это в любом случае оказалось на 50 с лишним процентов больше цены размещения. Сейчас Чжун Шаньшань занимает третью строку в рейтинге самых богатых людей в стране, ему принадлежит 84 процента акций Nongfu Spring.

Публично были размещены только 4 процента ценных бумаг. Помимо пакета в Nongfu Spring, миллиардеру принадлежит 75 процентов акций фармацевтической компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterpris. В этом году компания вышла на IPO в Шанхае. Размещение прошло успешно, и к состоянию бизнесмена прибавилось еще 10 миллиардов долларов.

Nongfu Spring основана в 1996 году в провинции Чжецзян, где находится озеро Цяньдаоху — один из крупнейших источников чистой пресной воды в стране. Кроме воды, компания занимается производством напитков на основе чая и соков, а также торгует молотым кофе.