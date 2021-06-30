Последние слова отца перед смертью от коронавируса стали татуировками его детей

Жительницы США набили татуировки с последними словами отца перед его смертью от коронавируса. Об этом сообщает Mirror.

66-летний Рудольф Клаузинг (Rudolph Clausing) заразился COVID-19 в ноябре 2020 года и в течение двух месяцев боролся с заболеванием. 13 января 2021 года мужчина скончался от пневмонии.

Когда его дети, 27-летняя Анна Харп (Anna Harp) и 21-летняя Абриель Клаузинг (Abrielle Clausing), пришли в больницу, чтобы попрощаться с ним, они обнаружили на прикроватной тумбе записку, которая гласила: «Это была такая хорошая жизнь».

Девушек тронуло послание, и они решили набить тату в память об отце. «Я автоматически поняла, что мне это нужно. Нет ничего более особенного, чем записка, которую он оставил», — подчеркнула Абриель.

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Анна выбрала эскиз в виде двух цветков, между которыми расположен конверт с запиской со словами мужчины, и набила его на бедре. Абриель полностью скопировала почерк отца и нанесла его на внутреннюю сторону плеча.

Девушки разместили видео в TikTok, где показали свои наколки и описали своего родителя. «Это был бескорыстный человек, который жил в гармонии в миром. Жизнь так пуста без его улыбки, его юмора и любви, которые он отдавал другим. Мы так благодарны, что он был нашим отцом. Его всегда будет не хватать», — сказали девушки.

Пользователей сети растрогал ролик сестер, и они выразили свое сочувствие в комментариях под постом. «Это так красиво. Какой замечательный папа. Очень здорово, что он оставил это сообщение», «Мне очень жаль, я истерически плачу. Это так трогательно. Я счастлива, что у него была такая замечательная жизнь», «Я рыдаю. Сожалею о вашей потере», — писали они.

Ранее в июне мужчина потратил миллион рублей на тату по всему телу из-за детского комплекса. 36-летний фотограф и видеооператор Хейвуд Тейлор (Heywood Taylor) родился с родинкой на левой щеке под глазом. С годами у парня появился комплекс из-за пристальных взглядов окружающих. Мужчине удалось обрести спортивную фигуру, а позже он захотел покрыть свое тело рисунками: чем больше он набивал татуировок, тем увереннее себя чувствовал.