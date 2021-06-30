Швейцария купит у США 36 истребителей F-35A

Федеральный совет Швейцарии принял решение о покупке у США истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, сообщает Defense News.

Планируется приобрести 36 самолетов на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Истребители должны заменить устаревающие F/A-18 Hornet. В тендере на замену последних, кроме Lockheed Martin, принимали участие предложения от компаний Eurofighter, Dassault и Boeing.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

Издание отмечает, что победа в конкурсе Lockheed Martin нанесла «серьезный удар» по европейским компаниям Eurofighter и Airbus.

Defense News пишет, что F-35A Lightning обещает «наивысшие характеристики по самой низкой цене», которая на 2,6 миллиарда долларов меньше стоимости предложения ближайшего конкурента. Также американский истребитель продемонстрировал «лучшие результаты по эффективности, поддержке продукции и взаимодействию», чем его конкуренты по тендеру.

В июне ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx написал, что сегодня США не могут выпускать истребители пятого поколения F-22 Raptor, поскольку соответствующие производственные мощности и цепочки поставок задействованы под самолеты F-35 Lightning II.