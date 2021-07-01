12-летний мальчик стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат

Американец стал гроссмейстером в 12 лет и побил рекорд Сергея Карякина. Об этом сообщает CNN.

Абхиманью Мишра (Abhimanyu Mishra) из Нью-Джерси признали гроссмейстером после того, как он набрал 2500 баллов по рейтингу Эло и выполнил третью норму для получения звания. Рекорд был установлен в среду, 30 июня, во время турнира Vezerkepzo GM Mix в Будапеште.

В решающем матче Мишра обыграл индийца Леона Мендоку (Leon Mendonca). «Наконец-то я победил своего главного соперника [продолжающуюся пандемию], который мешал мне последние 14 месяцев. Спасибо всем за любовь и поддержку. С нетерпением жду чемпионата мира», — написал на своей странице в соцсети Мишра после победы.

Он получил высшее шахматное звание в возрасте 12 лет четырех месяцев и 25 дней. Предыдущий рекорд принадлежал шахматисту Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 2002 году в 12 лет и семь месяцев.

Родившийся в 2009 году Мишра стал экспертом Федерации шахмат США в семь лет, в девять получил звание самого молодого национального мастера, а в 10 лет — международного мастера.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный за жульничество шахматист Игорь Раусис сменил фамилию и тайно проник на соревнования в Латвии. Раусиса заметили на турнире по быстрым шахматам в латвийском городе Валка. По утверждению гроссмейстера Артура Нейкшанса, опозоренный спортсмен выступал под именем Иса Касими.

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