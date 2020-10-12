Опозоренный гроссмейстер сменил фамилию и тайно проник на турнир

Дисквалифицированный за жульничество шахматист Игорь Раусис сменил фамилию и тайно проник на соревнования в Латвии. Об этом сообщает Chess.com.

Раусиса заметили на турнире по быстрым шахматам в латвийском городе Валка. По утверждению гроссмейстера Артура Нейкшанса, опозоренный спортсмен выступал под именем Иса Касими (Isa Kasimi) и после второго раунда скрывал лицо под маской. «Когда я потребовал объяснить, что он тут делает и почему нарушает запрет, Раусис показал мне паспорт на новое имя», — написал Нейкшанс в Facebook.

После жалобы Нейкшанса организаторы турнира попросили Раусиса покинуть турнир. Тот не стал спорить и подчинился. По его словам, обвинения в попытках скрыть личность безосновательны. «Я хорошо известная фигура в латвийских шахматных кругах, — заявил Раусис. — Все могли узнать меня еще в первом раунде».

В декабре 2019 года комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) лишила Раусиса звания гроссмейстера и до 2025 года запретила ему участвовать в турнирах под эгидой FIDE. Его уличили в том, что он пользовался подсказками компьютера во время партии, а также участвовал в договорной игре.

Раусис занимал 50-е место в рейтинге FIDE. В 1992 году он получил звание гроссмейстера, а в 1995-м стал чемпионом Латвии.