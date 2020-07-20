Глава Международной шахматной федерации рассказал о компьютерном допинге

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о важности борьбы с компьютерным допингом. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер отметил, что с появлением большого количества онлайн-турниров участились случаи мошенничества с использованием электронных средств со стороны спортсменов. По мнению Дворковича, с этим могут быть связаны скандалы, которые повредят имиджу федерации. Дворкович добавил, что подобные случаи могут помешать ФИДЕ при подписании контрактов с партнерами.

20 июля отмечается Международный день шахмат. С 22 июля по 30 августа пройдет первая Всемирная шахматная онлайн-олимпиада ФИДЕ.

В конце прошлого года Комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала чеха Игоря Раусиса на шесть лет за мошенничество. Спортсмен трижды пользовался подсказками компьютера и заглядывал в мобильный телефон во время партии, а также участвовал в договорной игре.