Карпов ответил назвавшим шахматы расистским видом спорта австралийцам

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил сиднейской радиостанции Австралийской радиовещательной корпорации (Australian Broadcasting Corporation, ABC), назвавшей шахматы расистским видом спорта. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам гроссмейстера, такое утверждение — проявление маразма. Российский спортсмен также напомнил о многовековой славной истории шахмат.

26 июня ABC назвала проявлением расизма тот факт, что в шахматах по правилам белые фигуры ходят первыми. Позицию журналистов раскритиковали 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, а также бывший австралийский шахматист Джон Адамс.

С конца мая в десятках городов США, а также в Европе и Австралии проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Карпов — 12-й чемпион мира по шахматам. Спортсмен удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1975-го по 1985 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!