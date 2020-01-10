Чемпион мира по шахматам указал на ошибку Гитлера и Наполеона в войнах с Россией

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что знает, какую ошибку допустили Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт в войнах с Россией. Слова спортсмена приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Очевидно, чему можно у научиться у этих парней [Гитлера и Наполеона], так это не ходить в Россию зимой, и вот я здесь», — указал Карлсен, давший интервью в декабре в Москве.

Кроме того, норвежский шахматист рассказал, что многому научился у российского гроссмейстера Гарри Каспарова, который в 2009-м был его тренером. Однако самым сильным соперником в своей карьере Карлсен назвал индийца Вишванатана Ананда, с которым он встретился в 2013 году в матче за звание чемпиона мира и победил.

С того момента гроссмейстер является обладателем шахматной короны. В последний раз Карлсен защитил титул в 2018 году, обыграв американца Фабиано Каруану. В 2016 году норвежец был сильнее россиянина Сергея Карякина.

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