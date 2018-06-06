Чемпион мира Карлсен заподозрил Карякина в участии в договорном матче

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что матч российского гроссмейстера Сергея Карякина с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым на турнире в городе Ставангер (Норвегия) мог носить договорной характер. Слова спортсмена приводит телеканал TV2.

«Я знаю, что Мамедьяров и Карякин на предыдущих турнирах играли договорные партии. И если здесь они снова сделали это, я не буду удивлен. Впрочем, у меня нет никаких доказательств. Возможно, стоит внимательнее наблюдать за происходящим в партиях, которые играются между друзьями», — заявил норвежец.

В ответ на обвинения Карлсена Карякин отметил, что, несмотря на дружеские отношения с Мамедьяровым, спортсмены не договаривались и оба пытались победить. Их встреча завершилась вничью.

В ноябре 2016-го Карякин проиграл Карлсену в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец. В 2018 году в финальной серии сыграет американец Фабиано Каруана, выигравший турнир претендентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!