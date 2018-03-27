Американец Каруана выиграл шахматный турнир претендентов

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана выиграл состоявшийся в Берлине турнир претендентов и осенью сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщается на сайте компании-организатора турнира World Chess.

В заключительном, 14-м раунде турнира претендентов Каруана оказался сильнее россиянина Александра Грищука и набрал девять баллов. Он опередил россиянина Сергея Карякина и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова на один балл.

Карякин,в свою очередь, сыграл вничью с китайцем Ден Лиженем, но для итогового триумфа ему не хватило бы даже победы. Он стал единственным шахматистом, обыгравшим Каруану по ходу турнира.

Мамедьяров свел к ничьей партию с россиянином Владимиром Крамником. Также вничью завершилась встреча Левона Ароняна (Армения) и Уэсли Со (США).

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года.

Карлсен выиграл турнир претендентов и стал чемпионом мира в 2013 году, обыграв индийца Вишванатана Ананда. В 2014 году он вновь победил соперника из Индии, а в 2016-м оказался сильнее Карякина.

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