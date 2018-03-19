В Берлине завершился первый круг турнира претендентов

Американец Фабиано Каруана лидирует в турнире претендентов по шахматам после первого круга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гроссмейстер набрал пять очков из семи возможных. Второе место занимает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, в активе которого 4,5 балла. Третью строчку делят россияне Владимир Крамник и Александр Грищук, а также китаец

Дин Лижэнь — у спортсменов по 3,5 балла. Еще один представитель России, Сергей Карякин, идет шестым, он набрал три балла. Замыкают таблицу армянин Левон Аронян и американец Уэсли Со (по 2,5 очка).

Соревнование состоит из 14 туров. Призовой фонд турнира составляет 420 тысяч евро. Он стартовал 10-го и продлится до 28 марта.

Предыдущий турнир претендентов прошел в Москве в марте 2016 года. Победу на нем одержал россиянин Карякин, который осенью 2016 года проиграл в матче за звание чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену.

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