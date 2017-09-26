Карякин назвал успехи россиян причиной отсутствия шахмат в программе Олимпиады

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что у шахмат «туманные перспективы» на включение в программу Олимпийских игр из-за успехов россиян. Об этом он рассказал ТАСС.

«Если брать шахматы как олимпийский вид спорта, я считаю, что у них очень "туманные" перспективы, не думаю, что они в ближайшее время [войдут в программу Олимпиады], к моему большому сожалению. В связи с политическими и другими отдельными моментами», — заявил Карякин.

По мнению спортсмена, россияне успешны в этом виде спорта, поэтому включение шахмат в программу Игр «мало кому понравится».

7 сентября Карякин вылетел с Кубка мира по шахматам, проиграв соотечественнику Даниилу Дубову. Он не сумел защитить титул, завоеванный в 2015 году, однако сумел обеспечить себе право на участие в турнире претендентов, который пройдет в марте 2018 года. Победитель в ноябре 2018-го сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

В ноябре 2016-го Карякин проиграл Карлсену в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.