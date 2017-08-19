Карякин потроллил Каспарова за восьмое место на турнире в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Twitter потроллил соотечественника Гарри Каспарова, занявшего восьмое место на турнире по быстрым шахматам в американском Сент-Луисе.

«По крайней мере, Каспаров провел последний турнир в своей карьере лучше, чем Усэйн Болт», — написал Карякин.

Сам Карякин стал вторым на турнире с Сент-Луисе, уступив лишь представителю Армении Левону Ароняну. Каспаров расположился на восьмой строчке из девяти возможных. В очной встрече, состоявшейся 14 августа, россияне сыграли вничью. Карякин разозлился из-за поражения, заявив, что обязан был выигрывать.

Каспаров, объявивший о возвращении в шахматы 6 июля, завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. Россиянин — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Он объявил о завершении карьеры после чемпионата мира по легкой атлетике, проходившего в Лондоне с 4 по 13 августа. Болт завоевал бронзу на стометровке и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров, получив мышечное повреждение.